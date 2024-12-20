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On Numara sonuçları 20 Aralık 2024: Milli Piyango Online On Numara sonucu sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 20.12.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
18:19
On Numara sonuçları 20 Aralık 2024: Milli Piyango Online On Numara sonucu sorgulama MPİ ekranı
Haftanın son On Numara çekilişi için heyecan dorukta. Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen çekilillerde kazanan numaralar, MP TV'nin canlı yayınında ve noter huzurunda açıklanıyor. Büyük ikramiye, 22 numara ardından çıkan 10 şanslı numara ile dağıtılıyor. İşte, 20 Aralık On numara sonuçları sorgulama ekranı ile tüm detaylar...