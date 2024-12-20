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Haberler Yaşam On Numara sonuçları 20 Aralık 2024: Milli Piyango Online On Numara sonucu sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 20.12.2024 18:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:19

On Numara sonuçları 20 Aralık 2024: Milli Piyango Online On Numara sonucu sorgulama MPİ ekranı

Haftanın son On Numara çekilişi için heyecan dorukta. Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen çekilillerde kazanan numaralar, MP TV'nin canlı yayınında ve noter huzurunda açıklanıyor. Büyük ikramiye, 22 numara ardından çıkan 10 şanslı numara ile dağıtılıyor. İşte, 20 Aralık On numara sonuçları sorgulama ekranı ile tüm detaylar...

On Numara sonuçları 20 Aralık 2024: Milli Piyango Online On Numara sonucu sorgulama MPİ ekranı

On Numara sonuçları kazandıran numaralar için araştırmalar başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişte şanslı numaralar Milli Piyango Online resmi internet sitesinde ilan ediliyor. İşte, 20 Aralık 2024 On Numara sonucu...

On Numara sonuçları 20 Aralık 2024: Milli Piyango Online On Numara sonucu sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI 20 ARALIK 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Cuma çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 15 Kasım saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, şanslı numaralar ve bilet sorgulama ekranı:

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On Numara sonuçları 20 Aralık 2024: Milli Piyango Online On Numara sonucu sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları 20 Aralık 2024: Milli Piyango Online On Numara sonucu sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

On Numara sonuçları 20 Aralık 2024: Milli Piyango Online On Numara sonucu sorgulama MPİ ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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