On Numara çekiliş sonuçları bilet sahiplerinin heyecanına heyecan katıyor. 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bulan şans oyunu severler büyük ikramiyenin sahibi olabilir! Milli Piyango Online sitesi üzerinden MP TV canlı yayını ile yapılan çekiliş anbean izleyicilerle paylaşılıyor. Bu noktada 20 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Soruları yanıt arıyor. İşte On Numara sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı…