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Haberler Yaşam On Numara sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 20.01.2025 19:16 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 19:16

On Numara sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ ekranı

On Numara sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran 22 numara ile sorgulanıyor. Milli Piyango Online üzerinden takip edilen büyük ikramiye ile birlikte 6 rakamı bilmek de ikramiye kazandırıyor. Bilet sahipleri MP TV ekranı başında. Çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşiyor. İşte, On Numara sorgulama MPİ ekranı...

On Numara sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ ekranı

On Numara sonuçları sorgulama işlemleri başlıyor. Haftanın 2 günü gerçekleşen şans oyununda 10 numara seçiliyor. Çekilen 22 numaranın içerisinde bu 10 rakamın yer almasıyla büyük ikramiye elde ediliyor. İşte, 20 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI 20 OCAK 2025

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 20 Ocak pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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On Numara sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ ekranı

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

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