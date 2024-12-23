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Haberler Yaşam On Numara sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 23.12.2024 17:36 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:43

On Numara sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango Online On Numara sonuçları 23 Aralık 2024 tarihi ile sorgulanıyor. 22 şanslı numaranın arasında yer alacak 10 kazandıran numara ile büyük ikramiyeye ulaşmak mümkün. Bilet sahipleri ekran başında. Haftanın 2 günü gerçekleşen oyunda MP TV canlı yayını takip ediliyor. İşte, On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

On Numara sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

On Numara 23 Aralık Pazartesi çekilişi canlı yayında noter huzurunda gerçekleşiyor. Ekrana yansıyan numaralar tek tek kontrol ediliyor ve ikramiye tutarları belirleniyor. İşte, MPİ On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI 23 ARALIK 2024

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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On Numara sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 8 TL'dir.

On Numara sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

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