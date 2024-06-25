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On Numara çekiliş sonuçları 24 Haziran 2024 TIKLA-SORGULA! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş şanslı numaralar
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
06:14
On Numara çekiliş sonuçları 24 Haziran 2024 TIKLA-SORGULA! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş şanslı numaralar
On Numara 24 Haziran çekiliş sonuçları gündemde. Haftada iki defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Pazartesi ve Cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. İşte, 24 Haziran 2024 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!