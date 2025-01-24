Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam On Numara sonuçları 24 Ocak 2025 şanslı numaralar! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 24.01.2025 18:32 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 18:32

On Numara sonuçları 24 Ocak 2025 şanslı numaralar! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara sonuçları 25 Ocak 2025 pazar çekilişi ile gündemdeki yerini aldı. Kazanan 22 numara arasından 10 tane bilmek büyük ikramiyenin kapısını aralıyor. Bu noktada bugün gerçekleşen çekiliş özelinde araştırmalar hız kazanmış durumda. Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 24 Ocak 2025 şanslı numaralar! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara sonuçları 24 Ocak 2025 kazandıran numaralar gündemde. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunu bilet sahiplerinin takibinde yerini aldı. İşte, On Numara sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 24 Ocak 2025 şanslı numaralar! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

ON NUMARA SONUÇLARI 24 OCAK 2025

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 24 Ocak cuma çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.

İşte, sorgulama ekranı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
On Numara sonuçları 24 Ocak 2025 şanslı numaralar! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları 24 Ocak 2025 şanslı numaralar! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara sonuçları 24 Ocak 2025 şanslı numaralar! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

SON DAKİKA