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Haberler Yaşam On numara sonuçları 3 Şubat 2025 tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 03.02.2025 18:53 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:53

On numara sonuçları 3 Şubat 2025 tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın ilk on numara çekilişi bugün yapılıyor. Pazartesi ve cuma günleri noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler büyük ikramiye dağıtmaya devam ediyor. 3 Şubat 2025 tarihli çekilişte devreden büyük ikramiye 3.980.549 TL. Bilet sahipleri MP TV canlı yayın ekranı başında yerlerini aldı ve şanslı numaraları takip ediyor. Peki, on numara sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.

On numara sonuçları 3 Şubat 2025 tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta büyük heyecana sahne olan On Numara çekilişi, kazananlara yüksek ikramiye miktarları sunuyor. 3 Şubat 2025 tarihli haftanın ilk çekilişinde ikramiye tutarı, 3.980.549 TL. Şanslı bilet sahipleri, büyük ikramiyenin sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için bilet numaralarını sorguluyor. Milli Piyango Online resmi internet sitesi üzerinden kazanan numaralar açıklanıyor. İşte, 3 Şubat 2025 on numara sonuçları...

On numara sonuçları 3 Şubat 2025 tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI 3 ŞUBAT 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 2 Şubat saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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On numara sonuçları 3 Şubat 2025 tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On numara sonuçları 3 Şubat 2025 tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On numara sonuçları 3 Şubat 2025 tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

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