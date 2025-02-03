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On numara sonuçları 3 Şubat 2025 tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 03.02.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
18:53
Haftanın ilk on numara çekilişi bugün yapılıyor. Pazartesi ve cuma günleri noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler büyük ikramiye dağıtmaya devam ediyor. 3 Şubat 2025 tarihli çekilişte devreden büyük ikramiye 3.980.549 TL. Bilet sahipleri MP TV canlı yayın ekranı başında yerlerini aldı ve şanslı numaraları takip ediyor. Peki, on numara sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.