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Haberler Yaşam On Numara sonuçları 31 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 31.03.2025 18:18 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 18:20

On Numara sonuçları 31 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı

Pazartesi ve cuma günleri gerçekleşen çekilişte 22 şanslı numaradan 10 kazandıran numarayı bilmek için biletler alınıyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve sonuçlanan şans oyununda araştırmalar hız kazandı. On Numara sorgulama ekranı başında yerler alındı. Peki, On Numara sonuçları 31 Mart 2025 açıklandı mı?

On Numara sonuçları 31 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı

On Numara sonuçları açıklandı mı, saat kaçta nereden öğrenilir gibi sorular yanıtlanıyor. Şans oyununda 10 şanslı numarayı bilerek büyük ikramiye fırsatı yakalayan bilet sahipleri ekran başında. İşte, 31 Mart 2025 On Numara sorgulama ekranı:

On Numara sonuçları 31 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI 31 MART 2025

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 31 Mart Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor. İşte, sorgulama ekranı:

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On Numara sonuçları 31 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları 31 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara sonuçları 31 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!