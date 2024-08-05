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Giriş Tarihi: 05.08.2024 18:54 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 18:54

On Numara sonuçları 5 Ağustos 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama MPİ sayfası

On Numara sonuçları 5 Ağustos 2024 Pazartesi çekilişi takip edilmeye başladı. Bilet sahipleri şans oyunlarında kazandıran numaraları araştırıyor. Büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden kontrol ediliyor. Ekran başında yerini alanlar canlı yayına yansıyan numaraları izleyecek. İşte, On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

On Numara sonuçları 5 Ağustos 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama MPİ sayfası

Haftanın iki günü gerçekleşen On Numara sonuçları 5 Ağustos Pazartesi çekilişi ile takip ediliyor. Milli Piyango sonuçları MP TV ile noter huzurunda ve canlı yayında ekrana yansıyor. Şans oyunu severler ne kadar ikramiye kazandıklarını görmek adına biletlerini kontrol ediyor. İşte, On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 5 Ağustos 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama MPİ sayfası

ON NUMARA SONUÇLARI 5 AĞUSTOS 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 5 Ağustos saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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On Numara sonuçları 5 Ağustos 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama MPİ sayfası

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları 5 Ağustos 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama MPİ sayfası

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL'dir.

On Numara sonuçları 5 Ağustos 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama MPİ sayfası

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

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