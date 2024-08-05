Giriş Tarihi: 05.08.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
18:54
On Numara sonuçları 5 Ağustos 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama MPİ sayfası
On Numara sonuçları 5 Ağustos 2024 Pazartesi çekilişi takip edilmeye başladı. Bilet sahipleri şans oyunlarında kazandıran numaraları araştırıyor. Büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden kontrol ediliyor. Ekran başında yerini alanlar canlı yayına yansıyan numaraları izleyecek. İşte, On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı...