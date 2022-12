Haberler Yaşam On Numara sonuçları 5 Aralık 2022: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 05.12.2022 17:58 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 17:58

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Şans oyunu sevenler bilet sorgulama işlemlerine başladılar. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyen vatandaşlar "On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. 302 bin liralık dev ikramiyeyi kazanmak isteyenler bu başlık altından On Numara sonuçları şanslı numaralara ulaşabilirler. İşte On Numara sonuçları 5 Aralık 2022.