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Haberler Yaşam On Numara sonuçları 5 Aralık 2022: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 17:58 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 17:58

On Numara sonuçları 5 Aralık 2022: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Şans oyunu sevenler bilet sorgulama işlemlerine başladılar. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyen vatandaşlar "On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. 302 bin liralık dev ikramiyeyi kazanmak isteyenler bu başlık altından On Numara sonuçları şanslı numaralara ulaşabilirler. İşte On Numara sonuçları 5 Aralık 2022.

On Numara sonuçları 5 Aralık 2022: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On Numara sonuçları açıklanıyor… Şans oyunu sevenler noter huzurunda açıklanacak 22 numaranın arasından 10 tanesini doğru bilmeye dayalı oynanan On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Çekiliş canlı yayından da takip edilebilecek olup haftada 2 kez olmak üzere Pazartesi ve Cuma günleri düzenleniyor. Peki; Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte On Numara sonuçları 5 Aralık 2022.

On Numara sonuçları 5 Aralık 2022: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 5 ARALIK 2022

Heyecanla beklenen şans oyununda çekiliş saat 20:00'da başlayacak. Kazandıran numaralar açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır

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On Numara sonuçları 5 Aralık 2022: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

On Numara sonuçları 5 Aralık 2022: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

On Numara sonuçları 5 Aralık 2022: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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