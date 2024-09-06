Giriş Tarihi: 06.09.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
18:38
On Numara sonuçları 6 Eylül Cuma çekilişi canlı izle! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Milli Piyango Online On Numara sonuçları 6 Eylül 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Cuma çekilişi canlı yayınlanıyor ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar üzerinden biletler kontrol ediliyor. Haftanın 2 günü gerçekleşen şans oyununda bilet sahipleri ekran başında. İşte, On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı...