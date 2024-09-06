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Giriş Tarihi: 06.09.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:38

On Numara sonuçları 6 Eylül Cuma çekilişi canlı izle! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango Online On Numara sonuçları 6 Eylül 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Cuma çekilişi canlı yayınlanıyor ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar üzerinden biletler kontrol ediliyor. Haftanın 2 günü gerçekleşen şans oyununda bilet sahipleri ekran başında. İşte, On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

On Numara sonuçları 6 Eylül Cuma çekilişi canlı izle! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

On Numara sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alındı. Katlanan ikramiyede şanslı numaralar kontrol edilmeye başladı. Milli Piyango çekilişleri MP TV üzerinden izlenebiliyor. İşte, On Numara çekiliş sonuçları 6 Eylül Cuma çekilişi hakkında merak edilenler...

On Numara sonuçları 6 Eylül Cuma çekilişi canlı izle! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI 6 EYLÜL 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 6 Eylül saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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On Numara sonuçları 6 Eylül Cuma çekilişi canlı izle! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları 6 Eylül Cuma çekilişi canlı izle! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

On Numara sonuçları 6 Eylül Cuma çekilişi canlı izle! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL'dir.

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