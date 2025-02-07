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Haberler Yaşam On numara sonuçları 7 Şubat 2025 Cuma! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 07.02.2025 19:15 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:15

On numara sonuçları 7 Şubat 2025 Cuma! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekilişi, haftanın iki günü yapılan heyecanlı çekilişlerle talihlileri belirliyor. Bu haftanın son On Numara çekilişi, bu akşam gerçekleştirilecek. Son çekilişten devreden ikramiye tutarının 5.083.304 TL olduğu açıklanırken, kazanan numaralar ve ikramiye tutarları çekilişin hemen ardından duyurulacak. Peki, On Numara sonuçları açılandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

On numara sonuçları 7 Şubat 2025 Cuma! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Haftanın son çekilişinde, ikramiye tutarı 5.083.304 TL olarak belirlendi. Şanslı bilet sahipleri, büyük ikramiyenin sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için bilet numaralarını sorgulamaya başladı. Milli Piyango Online resmi internet sitesi üzerinden kazanan numaralar duyuruluyor. İşte, 7 Şubat 2025 tarihli On Numara sonuçları ve tüm detaylar.

On numara sonuçları 7 Şubat 2025 Cuma! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI 7 ŞUBAT 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 2 Şubat saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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On numara sonuçları 7 Şubat 2025 Cuma! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On numara sonuçları 7 Şubat 2025 Cuma! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On numara sonuçları 7 Şubat 2025 Cuma! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.

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