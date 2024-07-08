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Haberler Yaşam On Numara sonuçları 8 Temmuz Pazartesi canlı izle! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 08.07.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 17:52

On Numara sonuçları 8 Temmuz Pazartesi canlı izle! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Haftanın iki günü gerçekleşen On Numara çekilişi 8 Temmuz 2024 tarihi ile sorgulanıyor. MP TV'de takip edilen Pazartesi çekilişi kazandıran numaralar ile araştırılıyor. On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı bilet sahiplerinin gündemindeki yerini alırken Milli Piyango Online üzerinden şans oyunları oynanmaya devam ediyor. Peki; On Numara sonuçları açıklandı mı?

On Numara sonuçları 8 Temmuz Pazartesi canlı izle! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

On Numara çekiliş sonuçları 8 Temmuz Pazartesi günü takip ediliyor. 1 milyonu aşan devreden ikramiyede bilet sahipleri ekran başında yerini aldı. Kazandıran 22 numara sonrası ikramiye kazananlar ortaya çıkıyor. Çekiliş canlı yayında, noter huzurunda gerçekleşiyor. İşte, On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 8 Temmuz Pazartesi canlı izle! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI 8 TEMMUZ 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 8 Temmuz saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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On Numara sonuçları 8 Temmuz Pazartesi canlı izle! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları 8 Temmuz Pazartesi canlı izle! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL'dir.

On Numara sonuçları 8 Temmuz Pazartesi canlı izle! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

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