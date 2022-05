On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı an itibariyle kuponlarını dolduran vatandaşların gündeminde yer alıyor. Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişi için "16 Mayıs 2022 On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuyla araştırmalar hız kazandı. Haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20:30'da MP TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Buna göre On Numara sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt bulacak! İşte 16 Mayıs 2022 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı