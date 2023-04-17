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Haberler Yaşam On Numara sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.04.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 18:34

On Numara sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından haftada iki kez düzenlenen On Numara sonuçları sorgulama işlemleri Pazartesi çekilişi için başladı. MP TV canlı yayınında ve noter huzurunda yapılan haftanın ilk çekilişinde sonuçlar ve kazandıran numaralar MPİ bilet sorgulama ekranı ile duyuruluyor. 17 Nisan Pazartesi tarihli çekilişte devreden büyük ikramiye 688 bin TL'yi aştı. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, Milli Piyango Online ile MPİ 17 Nisan 2023 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve talihli numaralar.

On Numara sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

On numara sonuçları için Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. 17 Nisan Pazartesi tarihli çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürerken bilet sahipleri, "Milli Piyango Online ile On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. MP TV canlı yayın ile takip edilen Pazartesi çekilişi sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Piyango ve Sisal Şans ortaklığında Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar, noter huzurunda ve canlı yayında açıklanacak. İşte, 17 Nisan 2023 On numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

17 NİSAN 2023 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

On Numara çekiliş sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla açıklanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak 22 şanslı numarayı öğrenebilirsiniz.

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On Numara sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

On Numara sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

On Numara sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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