On Numara sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından haftada iki kez düzenlenen On Numara sonuçları sorgulama işlemleri Pazartesi çekilişi için başladı. MP TV canlı yayınında ve noter huzurunda yapılan haftanın ilk çekilişinde sonuçlar ve kazandıran numaralar MPİ bilet sorgulama ekranı ile duyuruluyor. 17 Nisan Pazartesi tarihli çekilişte devreden büyük ikramiye 688 bin TL'yi aştı. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, Milli Piyango Online ile MPİ 17 Nisan 2023 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve talihli numaralar.