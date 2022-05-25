On Numara sonuçları açıklandı mı? 25 Mayıs 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Şans oyunu severler On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalarına başladı. Haftanın iki günü MPİ canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar duyuruluyor. Geçen hafta 10 numarayı bilen bir şanslı kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Sisal Şans'ın en çok kazandıran oyunlarından On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Çekiliş saat 20.30;'da gerçekleşecek ve bilet sorgulama ekranı aktif olacak. Böylelikle On Numara sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt bulacak. İşte 25 Mayıs 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı