Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU? 28 Nisan Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç görüntüleme sayfası
Giriş Tarihi: 28.04.2025 17:40 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 17:40

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU? 28 Nisan Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç görüntüleme sayfası

On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri büyük bir heyecanla düzenleniyor. Katılımcılar, 22 doğru numarayı tahmin ederek büyük ikramiye kazanma şansını yakalıyorlar. 28 Nisan 2025 Pazartesi günü yapılacak çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalında naklen canlı yayınlanacak. İşte bu akşam düzenlenen çekilişn ayrıntıları haberin devamında...

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU? 28 Nisan Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç görüntüleme sayfası

Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişleri, şans oyunları tutkunlarının yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen çekilişin ardından, katılımcılar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesini ziyaret ederek biletlerini sorgulamaya başladılar. İşte 28 Nisan 2025 Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişinde belirlenen kazanan numaralar…

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU? 28 Nisan Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç görüntüleme sayfası

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
28 Nisan 2025 Pazartesi On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU? 28 Nisan Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç görüntüleme sayfası

28 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 28 Nisan 2025 Pazartesi sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU? 28 Nisan Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç görüntüleme sayfası

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU? 28 Nisan Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç görüntüleme sayfası

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.