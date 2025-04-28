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ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU? 28 Nisan Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç görüntüleme sayfası
Giriş Tarihi: 28.04.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
17:40
ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU? 28 Nisan Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç görüntüleme sayfası
On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri büyük bir heyecanla düzenleniyor. Katılımcılar, 22 doğru numarayı tahmin ederek büyük ikramiye kazanma şansını yakalıyorlar. 28 Nisan 2025 Pazartesi günü yapılacak çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalında naklen canlı yayınlanacak. İşte bu akşam düzenlenen çekilişn ayrıntıları haberin devamında...