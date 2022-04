On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte MPİ canlı ve noter huzurunda kazandıran numaraları açıklıyor. Her hafta olduğu gibi bilet sorgulama ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? 4 Nisan 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı