On Numara sonuçları açıklandı mı? 4 Nisan 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (4 Nisan 2022 Pazartesi ) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenirken MPİ On Numara sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara 4 Nisan Pazartesi çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.