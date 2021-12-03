On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan ve 22 şanslı numaradan 10'unu doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı "MPİ On Numara sonuçları" bu bir kez daha şans oyunu severler için çekilecek. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama işlemi yapmak isteyenler "3 Aralık MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (3 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası bilgileri şöyle;