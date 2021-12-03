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Haberler Yaşam Son Dakika On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 03.12.2021 20:10 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 20:10

Son Dakika On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan "MPİ On Numara sonuçları" bugün (3 Aralık) bir kez daha ilan edildi. Milli Piyango Online aracılığıyla bugün yapılacak olan MP TV canlı çekilişi için dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "3 Aralık MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor. Milli Piyango İdaresi ile 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan ve 22 şanslı numaradan 10'unu doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı "MPİ On Numara sonuçları" bu bir kez daha şans oyunu severler için çekilecek. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama işlemi yapmak isteyenler "3 Aralık MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (3 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası bilgileri şöyle;

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 3 Aralık On Numara sonuçları: 20 - 45 - 55 - 30 - 5 - 47 - 31 - 74 - 78 - 75 - 18 - 22 - 7 - 57 - 4 - 44 - 23 - 59 - 63 - 58 - 38 - 42

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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