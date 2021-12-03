On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan "MPİ On Numara sonuçları" bugün (3 Aralık) bir kez daha ilan edildi. Milli Piyango Online aracılığıyla bugün yapılacak olan MP TV canlı çekilişi için dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "3 Aralık MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor. Milli Piyango İdaresi ile 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.