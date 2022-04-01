On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Nisan On numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama sayfası

"On Numara sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişi aracılığıyla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugün yapılan MP TV canlı yayınında çekilecek olan 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilmek ve büyük ikramiye kazanmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon doldurmalarının ardından kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam diyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (1 NİSAN)

1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;