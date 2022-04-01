On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Nisan On numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama sayfası

MP TV canlı yayınında belirlenen 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı "MPİ On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklindeki soruya cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Nisan On numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.