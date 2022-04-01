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Haberler Yaşam On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Nisan On numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 01.04.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 18:47

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Nisan On numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama sayfası

MP TV canlı yayınında belirlenen 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı "MPİ On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklindeki soruya cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Nisan On numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ 1 Nisan On numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama sayfası

"On Numara sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişi aracılığıyla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugün yapılan MP TV canlı yayınında çekilecek olan 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilmek ve büyük ikramiye kazanmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon doldurmalarının ardından kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam diyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (1 NİSAN)

1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ 1 Nisan On numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Nisan On Numara sonuçları:

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ 1 Nisan On numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama sayfası

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ 1 Nisan On numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama sayfası

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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