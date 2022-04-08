On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) 8 Nisan On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) 8 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.