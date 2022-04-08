On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) 8 Nisan On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"On Numara sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayın sonrasında belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü On Numara canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden bilet dolduranlar yoğun şekilde On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklindeki sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (8 NİSAN)

8 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları.