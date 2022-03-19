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Haberler Yaşam On Numara sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 19.03.2022 08:22 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 08:22

On Numara sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

MP TV canlı yayınında Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde belirlenen 22 kazandıran numaradan 10 tanesini doğru bilen şans oyunu severlerin büyük ikramiye kazandığı "MPİ On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edildi. Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek seçtiği 10 rakamla kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ile 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

On Numara sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen On Numara sonuçları bugün (18 Mart 2022) yapılan MP TV canlı yayınıyla bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için 22 kazandıran numaradan 10 tanesini doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazanmak isteyenler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak amacıyla On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (18 MART)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans aracılığıyla 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

On Numara sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 18 Şubat On Numara sonuçları: 45 - 61 - 30 - 15 - 1 - 50 - 69 - 8 - 79 - 27 - 40 - 62 - 51 - 53 - 70 - 22 - 41 - 12 - 59 - 43 - 74 - 37

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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On Numara sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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