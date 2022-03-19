MP TV canlı yayınında Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde belirlenen 22 kazandıran numaradan 10 tanesini doğru bilen şans oyunu severlerin büyük ikramiye kazandığı "MPİ On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edildi. Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek seçtiği 10 rakamla kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ile 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.