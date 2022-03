Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen On Numara sonuçları bugün (18 Mart 2022) yapılan MP TV canlı yayınıyla bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için 22 kazandıran numaradan 10 tanesini doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazanmak isteyenler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak amacıyla On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (18 MART)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans aracılığıyla 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;