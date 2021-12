On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 20 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severler On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalara başladı. Haftanın iki günü canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar merak ediliyor. En son gerçekleşen On Numara çekilişinde 237.830,95 lira değerindeki büyük ikramiye 2 kişiye çıktı. Şimdi ise bu haftaki çekilişe olan yoğun bir ilgi var. Kuponlarını dolduran vatandaşlar 20 Aralık 2021 MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 20 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…