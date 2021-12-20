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Haberler Yaşam On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 20 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.12.2021 18:45 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 18:45

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 20 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severler On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalara başladı. Haftanın iki günü canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar merak ediliyor. En son gerçekleşen On Numara çekilişinde 237.830,95 lira değerindeki büyük ikramiye 2 kişiye çıktı. Şimdi ise bu haftaki çekilişe olan yoğun bir ilgi var. Kuponlarını dolduran vatandaşlar 20 Aralık 2021 MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 20 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 20 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara sonuçları son dakika açıklanıyor! Bilindiği üzere 22 şanslı numara içerisinden 10 tanesini doğru tahmin ederse büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Haftada iki kez yapılan çekiliş Milli Piyango tarafından canlı ve noter huzurunda yapılıyor. Bu haftaki çekilişe talep artarken MPİ bilet sorgulama ekranı akşam saatlerinde yoğunluk kazanıyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 20 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 20 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (20 Aralık 2021 Pazartesi) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenirken MPİ On Numara sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON GERÇEKLEŞEN ON NUMARA SONUÇLARI NASILDI?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 17 ARALIK 2021: 1, 6, 10, 12, 14, 25, 31, 32, 38, 41, 44, 49, 50, 56, 57, 61, 63, 68, 70, 72, 73, 74

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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 20 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 20 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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