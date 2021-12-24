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Haberler Yaşam On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 24 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.12.2021 18:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 18:08

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 24 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından On Numara sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte MPİ canlı ve noter huzurunda kazandıran numaraları açıklıyor. En son yapılan çekilişte 115 bin 414 liralık devreden tutara yoğun ilgi başlarken 24 Aralık 2021 On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Her hafta olduğu gibi bilet sorgulama ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 24 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 24 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara sonuçları ile ilgili sorgulama an itibariyle milyonların gündeminde yer alıyor. Haftanın son çekilişinde kazandıran numaralar yine MPİ adresinden son dakika duyurulacak. Milli Piyango Online üzerinden online kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek istiyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 24 Aralık 2021

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 24 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

On Numara sonuçları açıklanacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (24 Aralık 2021 Cuma) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenirken MPİ On Numara sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON GERÇEKLEŞEN ON NUMARA SONUÇLARI NASILDI?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 20 ARALIK 2021

Kazandıran numaralar şöyle; 1-6-12-13-14-15-19-24-25-29-30-36-40-45-53-63-64-68-70-72-74-80 oldu.

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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 24 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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