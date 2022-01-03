On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

Yılın ve haftanın ilk On Numara çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Haftada iki defa gerçekleştirilen çekilişlerin ilki için bugün saat 20:00'de toplar dönmeye başlıyor. Çekiliş için bileti olan pek çok vatandaş, On Numara sonuçları açıklandı mı, kazanan rakamlar ne oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!