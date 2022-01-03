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Haberler Yaşam On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 03.01.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 19:38

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

Yılın ve haftanın ilk On Numara çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Haftada iki defa gerçekleştirilen çekilişlerin ilki için bugün saat 20:00'de toplar dönmeye başlıyor. Çekiliş için bileti olan pek çok vatandaş, On Numara sonuçları açıklandı mı, kazanan rakamlar ne oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunlarını seven ve haftanın ilk On Numara çekilişine katılan vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin yürüttüğü çekilişin sonuçlarına ilişkin araştırma yapıyor. On Numara sonuçları açıklandı mı, kazanan rakamlar belli oldu mu diye merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden arama yapıyor. İşte 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar!

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

On Numara çekilişi saat 20.00'da gerçekleşecek. Aşağıdaki link üzerinden bilet numaranızı ve çekiliş sonucunu online olarak sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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