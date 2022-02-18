Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Şubat On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 18.02.2022 20:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 19:20

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Şubat On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"On Numara sonuçları" her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan MP TV canlı yayınıyla kupon dolduran şans oyunu severlere ilan ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak oyunu oynayanlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "18 Şubat On Numara sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki soru üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ile On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Şubat On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı ve haftalık 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen duyurulan "MPİ On Numara sonuçları" bugün (18 Şubat 2022 Cuma) şans oyunu severlere bir kez daha duyurulacak. Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar yoğun 22 şanslı numarayı öğrenmek isteyerek "On Numara sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (18 ŞUBAT)

18 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları;

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Şubat On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 18 Şubat On Numara sonuçları: 61 - 53 - 75 - 58 - 13 - 15 - 17 - 46 - 2 - 30 - 21 - 76 - 7 - 66 - 48 - 42 - 57 - 71 - 3 - 74 - 22 - 54

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Şubat On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Şubat On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SON DAKİKA