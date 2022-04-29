On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Nisan On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

22 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı "MPİ On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden oyunu oynayanlar MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak amacıyla On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (29 NİSAN)

On Numara çekiliş sonuçları ile 29 Nisan MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;