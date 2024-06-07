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ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? Milli Piyango Online ile 7 Haziran 2024 On Numara sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 07.06.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
18:39
Milli Piyango Online tarafından haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma ilan edilen sonuçlar haftanın ikinci On Numara çekilişi bu akşam belli oluyor. Büyük ikramiye sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 7 Haziran 2024 On Numara sonuçları sorgulama ekranı...