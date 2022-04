"On Numara Sonuçları" her hafta Cuma günleri olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi üzerinden belirlenerek duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı yayınına Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak katılanlar kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (22 NİSAN)

On Numara sonuçları, şanslı numaralarla 22 Nisan MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;