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Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!Milli Piyango Online ile 17 Şubat On Numara çekiliş sonuçları şanslı numaralar
Giriş Tarihi: 17.02.2025 20:47 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 20:47

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!Milli Piyango Online ile 17 Şubat On Numara çekiliş sonuçları şanslı numaralar

Milli Piyango Online'da On Numara çekilişi sonuçları bu akşam canlı yayında açıklanacak. Haftada iki kez düzenlenen çekiliş, bu akşam şans oyunu severleri büyük ikramiye ile buluşturacak. Bilet numaralarına göre talihliler, büyük ödülü kazanma fırsatı yakalayacak. İşte 17 Şubat Cuma Milli Piyango Online On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!Milli Piyango Online ile 17 Şubat On Numara çekiliş sonuçları şanslı numaralar

Haftanın iki günü, Pazartesi ve Cuma günleri noter huzurunda yapılan On Numara çekilişi, bu akşam da MPİ TV ekranlarında talihli numaralarla şanslı sahiplerine ulaşacak. Bu çekiliş, milyonlarca kişiye büyük ödül kazandırma fırsatı sunarken, 17 Şubat çekilişi sonuçları merakla bekleniyor. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!Milli Piyango Online ile 17 Şubat On Numara çekiliş sonuçları şanslı numaralar

17 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

On Numara 17 Şubat sonuçları MPİ canlı ekranından ilan ediliyor. Bu akşamın sonuçları saat 20.00'da ilan edildi.

İşte On Numara talihli rakamlar:

6 - 8 - 9 -31 - 33 - 34 - 46 - 47 - 49 - 52 - 55 - 56 - 57 - 58 - 63 - 64 - 66 - 71 - 72 - 76 - 77 - 79

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ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!Milli Piyango Online ile 17 Şubat On Numara çekiliş sonuçları şanslı numaralar

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!Milli Piyango Online ile 17 Şubat On Numara çekiliş sonuçları şanslı numaralar

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!Milli Piyango Online ile 17 Şubat On Numara çekiliş sonuçları şanslı numaralar

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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