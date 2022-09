ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 30 Eylül 2022 On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğiyle yapılan On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın son On Numara çekilişi ile kazandıran numaralar bu akşam MP TV canlı yayınında açıklanacak. Bu noktada şans oyunu meraklıları, arama motorları üzerinden ''30 Eylül On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı'' araştırmalarına başladı. Peki, 30 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango Online ile 30 Eylül 2022 On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar…