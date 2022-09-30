Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 30 Eylül 2022 On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 30.09.2022 19:04 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 19:04

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 30 Eylül 2022 On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez düzenlenen On Numara sonuçları, MP TV canlı yayınında yapılan çekilişle belli olacak. Çekilişle belirlenen 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilen kişiler, büyük ikramiye kazanacak. Bu noktada Milli Piyango Online ya da MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler, ''30 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Eylül 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…