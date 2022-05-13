Her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. 22 şanslı numaradan 10 tanesini bilenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.