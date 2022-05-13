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Haberler Yaşam On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 13.05.2022 22:41 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 22:41

On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. 22 şanslı numaradan 10 tanesini bilenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"On Numara Sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişte belirlenen şanslı numaralarla şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde çekilen kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler yoğun şekilde On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (13 MAYIS)

On Numara çekiliş sonuçları ve 13 Mayıs MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Mayıs On Numara sonuçları:


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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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