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ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 10 Şubat MPİ online ile On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
17:27
ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 10 Şubat MPİ online ile On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?
On Numara çekilişi, şans oyunu tutkunlarının dikkatle takip ettiği ve her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen bir etkinlik. 22 doğru tahmin yapan şanslı kişiler, büyük ikramiye kazanma şansını elde ediyor. 10 Şubat çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak izleyicilerle buluşacak. İşte, 10 şubat Pazartesi On Numara sonuçlarını sorgulamak için Milli Piyango İdaresi ekranı haberin devamında...