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Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 10 Şubat MPİ online ile On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 17:27 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 17:27

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 10 Şubat MPİ online ile On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

On Numara çekilişi, şans oyunu tutkunlarının dikkatle takip ettiği ve her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen bir etkinlik. 22 doğru tahmin yapan şanslı kişiler, büyük ikramiye kazanma şansını elde ediyor. 10 Şubat çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak izleyicilerle buluşacak. İşte, 10 şubat Pazartesi On Numara sonuçlarını sorgulamak için Milli Piyango İdaresi ekranı haberin devamında...

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 10 Şubat MPİ online ile On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Haftada iki kez düzenlenen On Numara çekilişlerinin sonuçları, her hafta pazartesi ve cuma günleri merakla bekleniyor. Bugün gerçekleştirilen çekilişe katılan vatandaşlar, MPİ ekranı üzerinden bilet sorgulamalarını hızlıca yapabiliyor. 10 Şubat 2025 Pazartesi günü yapılan Milli Piyango On Numara çekilişinin kazanan şanslı numaraları...

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 10 Şubat MPİ online ile On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

10 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
10 Şubat 2025 Pazartesi On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 10 Şubat MPİ online ile On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

10 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 10 Şubat 2025 Pazartesi sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 10 Şubat MPİ online ile On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 10 Şubat MPİ online ile On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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