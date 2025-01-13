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ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 13 Ocak Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.01.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
17:24
On Numara çekilişi, şans oyunları tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinde, 22 doğru numarayı tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi olabiliyor. 12 Ocak 2025 Pazartesi günü yapılacak çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak izlenebilecek. İşte, 12 Ocak tarihli On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...