Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 13 Ocak Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.01.2025 17:24 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:24

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 13 Ocak Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekilişi, şans oyunları tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinde, 22 doğru numarayı tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi olabiliyor. 12 Ocak 2025 Pazartesi günü yapılacak çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak izlenebilecek. İşte, 12 Ocak tarihli On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 13 Ocak Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Pazartesi ve Cuma günleri yapılan On Numara çekilişlerinin sonuçlarına yönelik araştırmalar hızla devam ediyor. Bugün yapılan çekilişe katılan vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ekranları üzerinden biletlerini hızla sorguluyor. İşte, 12 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinde kazanan şanslı numaralar ise haberin devamında...

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 13 Ocak Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

12 OCAK 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
12 Ocak 2025 Pazartesi On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 13 Ocak Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

12 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 12 Ocak sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 13 Ocak Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 13 Ocak Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SON DAKİKA