On numara sonuçları belli oluyor! 30 Nisan Cuma MPİ On numara çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

30 Nisan On numara sonucu sorgulama ekranı burada! On numara çekilişi her hafta şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Hafta sonu da 49 numaralı On numara çekiliş sonunçları için geri sayım sona eriyor. 30 Nisan Cuma On numara çekiliş sonuçları bugün yapılan Milli Piyango Online online Youtube canlı yayını ile belli oldu. On numara büyük ikramiye miktarı 130 bin TL'yi aştı. MPİ sonuç ekranına göre, On numara çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar hangileri oldu? Aşağıda, 35 numaralı, 30 Nisan On numara çekiliş sonuçları hakkında detaylar ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer alıyor.