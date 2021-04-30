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Haberler Yaşam On numara sonuçları belli oluyor! 30 Nisan Cuma MPİ On numara çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.04.2021 20:00 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 20:08

sonuçları belli oluyor! 30 Nisan Cuma MPİ On numara çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

'da büyük ikramiye tutarı, 30 Nisan Cuma günü itibarıyla 130 bin lirayı buldu! Bu akşam yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, çekilişin ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak ediyor. MPİ çekiliş takvimine göre, koordinesinde gerçekleştirilecek olan On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, 30 Nisan tarihlii On numara bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...

On numara sonuçları belli oluyor! 30 Nisan Cuma MPİ On numara çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

30 Nisan sonucu sorgulama ekranı burada! On numara çekilişi her hafta şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Hafta sonu da 49 numaralı On numara çekiliş sonunçları için geri sayım sona eriyor. 30 Nisan Cuma On numara çekiliş sonuçları bugün yapılan online Youtube canlı yayını ile belli oldu. On numara büyük ikramiye miktarı 130 bin TL'yi aştı. MPİ sonuç ekranına göre, On numara çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar hangileri oldu? Aşağıda, 35 numaralı, 30 Nisan On numara çekiliş sonuçları hakkında detaylar ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer alıyor.

On numara sonuçları belli oluyor! 30 Nisan Cuma MPİ On numara çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Bu haftaya ait sonuçlar, bugünün çekilişi yapıldığı an bu başlık içerisinde yer alacaktır

ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Nisan sonuçları: 2 - 6 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 26 - 30 - 31 - 41 - 48 - 52 - 57 - 65 - 67 - 68 - 75 - 76 - 79

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On numara sonuçları belli oluyor! 30 Nisan Cuma MPİ On numara çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

On numara sonuçları belli oluyor! 30 Nisan Cuma MPİ On numara çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

SEN SEÇ!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

On numara sonuçları belli oluyor! 30 Nisan Cuma MPİ On numara çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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