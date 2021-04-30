On numara sonuçları belli oluyor! 30 Nisan Cuma MPİ On numara çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

On Numara'da büyük ikramiye tutarı, 30 Nisan Cuma günü itibarıyla 130 bin lirayı buldu! Bu akşam yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, çekilişin ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak ediyor. MPİ çekiliş takvimine göre, Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek olan On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, 30 Nisan tarihlii On numara bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...