On Numara sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 3 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

On Numara sonuçları her hafta Pazartesi ve Cuma günleri şans oyunuseverler için Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaralarla belli oluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden doldurdukları kuponlarla büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler 3 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.