On Numara sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 3 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün MP TV - Youtube canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları bugün (3 Mayıs 2020 Pazartesi) çekilerek, şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak kupon dolduranlar büyük ikramiye kazanmak umuduyla şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 3 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 3 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama sayfası.