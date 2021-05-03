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Haberler Yaşam On Numara sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 3 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 03.05.2021 23:06 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 23:11

sonuçları canlı çekilişle belli oldu! ile çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile ortaklığında her hafta 2 gün - canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (3 Mayıs 2020 Pazartesi) çekilerek, şans oyunu severlere duyuruldu. üzerinden dijital olarak kupon dolduranlar büyük ikramiye kazanmak umuduyla şanslı numaraları öğrenmek isteyerek sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama sayfası.

On Numara sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 3 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

sonuçları her hafta Pazartesi ve Cuma günleri şans oyunuseverler için aracılığıyla ile ortak canlı yayınında kazandıran numaralarla belli oluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden doldurdukları kuponlarla büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

On Numara sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 3 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

ON NUMARA SONUÇLARI (3 MAYIS)

aracılığıyla çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 3 Mayıs On Numara sonuçları: 1 – 5 – 6 – 8 – 10 – 14 – 20 – 21 – 26 – 31 – 32 – 34 – 41 – 43 – 47 – 58 – 59 – 61 – 64 – 68 – 73 – 77

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On Numara sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 3 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
On Numara sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 3 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

On Numara sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 3 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
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