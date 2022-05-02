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Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI I Milli Piyango Online ile 2 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 02.05.2022 18:54 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 18:55

ON NUMARA SONUÇLARI I Milli Piyango Online ile 2 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama

'On Numara sonuçları' şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. Haftanın belli günlerinde çekilen on numara çekiliş sonuçları MP TV canlı ile bilet sahiplerine ulaştırılıyor. Milli Piyango Online bünyesinde düzenlenen On Numara çekilişinde 22 şanslı numaradan 10 tanesini tutturan bilet sahipleri büyük ikramiyeye aday oluyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş günlerinde Pazartesi de var. Peki, 2 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı…

ON NUMARA SONUÇLARI I Milli Piyango Online ile 2 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama

On Numara çekiliş sonuçları bilet sahiplerinin gündeminde. Milli Piyango Online ile On Numara çekilişi bugün gerçekleşiyor. MP TV canlı ile paylaşılacak sonuçlarda 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu noktada 2 Mayıs On Numara sonuçları heyecanla takip ediliyor. Peki, Bugün On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgula!

ON NUMARA SONUÇLARI I Milli Piyango Online ile 2 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama

ON NUMARA SONUÇLARI 2 MAYIS

On Numara çekiliş sonuçları bugün saat 20.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı 22 numarada bekleyiş sürüyor:

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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ON NUMARA SONUÇLARI I Milli Piyango Online ile 2 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

ON NUMARA SONUÇLARI I Milli Piyango Online ile 2 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.