ON NUMARA SONUÇLARI I Milli Piyango Online ile 2 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama

'On Numara sonuçları' şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. Haftanın belli günlerinde çekilen on numara çekiliş sonuçları MP TV canlı ile bilet sahiplerine ulaştırılıyor. Milli Piyango Online bünyesinde düzenlenen On Numara çekilişinde 22 şanslı numaradan 10 tanesini tutturan bilet sahipleri büyük ikramiyeye aday oluyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş günlerinde Pazartesi de var. Peki, 2 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı…