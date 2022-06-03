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Haberler Yaşam On Numara sonuçları son dakika BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Haziran On Numara çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama
Giriş Tarihi: 03.06.2022 20:26 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 20:26

On Numara sonuçları son dakika BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Haziran On Numara çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Milli Piyango Online üzerinden her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası.

On Numara sonuçları son dakika BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Haziran On Numara çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

"On Numara sonuçları" her hafta 2 gün Milli Piyango Online canlı yayını üzerinden yapılan MP TV canlı çekilişi üzerinden duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı yayın üzerinden belirlenen 22 şanslı numarayı öğrenmek isteyen şans oyunu severler kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (3 HAZİRAN)

On Numara çekiliş sonuçları, 3 Haziran şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

On Numara sonuçları son dakika BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Haziran On Numara çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 3 Haziran On Numara sonuçları:


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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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On Numara sonuçları son dakika BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Haziran On Numara çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları son dakika BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Haziran On Numara çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
On Numara sonuçları son dakika BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 3 Haziran On Numara çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama
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