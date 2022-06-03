Milli Piyango Online üzerinden her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası.