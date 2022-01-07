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Haberler Yaşam On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 07.01.2022 20:37 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 20:37

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"On Numara sonuçları" her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugün (7 Ocak 2022) tarihli olarak yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen şanslı numaraları öğrenmek isteyenler "MPİ 7 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Milli Piyango Online ile 7 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "MPİ On Numara sonuçları" bugünkü MP TV canlı yayınıyla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler "MPİ 7 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 7 Ocak On Numara sonuçları: 32 – 4 - 79 – 33 – 55 – 73 – 39 – 12 – 35 – 49 – 59 – 56 – 41 – 34 – 19 – 50 – 44 – 67 – 11 – 40 – 37 - 16

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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