Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "MPİ On Numara sonuçları" bugünkü MP TV canlı yayınıyla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler "MPİ 7 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;