ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 3 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları Cuma çekilişi gündemde. Şans oyunu tutkunları için 3 Ocak Cuma günü düzenlenen haftanın On Numara çekilişinde kazandıran numaralar merak ediliyor. Peki, 3 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, haftanın kazandıran şanslı numaraları kaç çıktı? İşte, sonuçlar...