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Giriş Tarihi: 03.01.2025 19:01 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 19:01

ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 3 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!

On Numara çekiliş sonuçları gündemde. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişin ilki geride kalırken, gözler ikinci çekilişe çevrildi. Şansoyunuseverlerin yakından takip ettiği sonuçlar MP youtube TV üzerinden noter huzurunda canlı yayında ilan ediliyor. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından sorgulamalar başlıyor. Peki, 3 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, MP bilet sorgula ekranı!

ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 3 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları Cuma çekilişi gündemde. Şans oyunu tutkunları için 3 Ocak Cuma günü düzenlenen haftanın On Numara çekilişinde kazandıran numaralar merak ediliyor. Peki, 3 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, haftanın kazandıran şanslı numaraları kaç çıktı? İşte, sonuçlar...

ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 3 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!

ON NUMARA SONUÇLARI 3 OCAK 2025

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları Cuma çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 3 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 3 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 8 TL'dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 3 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

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