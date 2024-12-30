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ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 30 Aralık On Numara sonuçları açıklandı! İşte, MP Bilet sorgulama!
Giriş Tarihi: 30.12.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
20:06
ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 30 Aralık On Numara sonuçları açıklandı! İşte, MP Bilet sorgulama!
Yılın son on numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Her hafta Pazartesi ve Cuma günü gerçekleşen çekilişte gözler 30 Aralık On numara çekiliş sonuçlarına çevrildi. Milli Piyango resmi sitesinden açıklanan sonuçlar, öncesinde youtube hesabında canlı olarak duyuruluyor. Peki, 30 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı? MP Bilet sorgula ekranı!