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Giriş Tarihi: 30.12.2024 20:03 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 20:06

ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 30 Aralık On Numara sonuçları açıklandı! İşte, MP Bilet sorgulama!

Yılın son on numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Her hafta Pazartesi ve Cuma günü gerçekleşen çekilişte gözler 30 Aralık On numara çekiliş sonuçlarına çevrildi. Milli Piyango resmi sitesinden açıklanan sonuçlar, öncesinde youtube hesabında canlı olarak duyuruluyor. Peki, 30 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı? MP Bilet sorgula ekranı!

ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 30 Aralık On Numara sonuçları açıklandı! İşte, MP Bilet sorgulama!

30 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıt arıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişin ilki bugün noter huzurunda açıklanırken, sonuçlar da şansoyunuseverlerle paylaşılıyor. Sonuçlar için https://www.millipiyangoonline.com/on-numara sitesi mercek altına alındı. İşte, 30 Aralık On Numara sonuçları MP Bilet sorgula ekranı!

ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 30 Aralık On Numara sonuçları açıklandı! İşte, MP Bilet sorgulama!

ON NUMARA SONUÇLARI 30 ARALIK 2024

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 30 Aralık On Numara sonuçları açıklandı! İşte, MP Bilet sorgulama!

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 30 Aralık On Numara sonuçları açıklandı! İşte, MP Bilet sorgulama!

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 8 TL'dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 30 Aralık On Numara sonuçları açıklandı! İşte, MP Bilet sorgulama!

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

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