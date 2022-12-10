On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango İdaresi ile 9 Aralık On Numara sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde her hafta 2 gün belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha şans oyunu severler için ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 9 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Kazandıran numaralarla 9 Aralık On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.