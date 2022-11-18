On Numara Sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 18 Kasım On Numara sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu On Numara Sonuçları bugün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduran ve kazandıran numaralarla On Numara Sonuçları sorgulama yapmak isteyenler "18 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte Milli Piyango Online ile 18 Kasım On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve günün şanslı numaraları.