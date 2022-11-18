On Numara Sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 18 Kasım On Numara sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

"On Numara Sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında çekilerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı çekilişine katılanlar büyük ikramiye sahibi olup olmadıklarını merak ederek "18 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (18 KASIM)

On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün 22 kazandıran numarası şöyle;