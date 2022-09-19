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Haberler Yaşam On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 19 Eylül On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 19.09.2022 20:18 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 20:19

On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 19 Eylül On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. 22 şanslı numara içerisinden 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunun ardından On Numara Sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun şekilde 19 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. 19 Eylül On Numara Sonuçları sorgulama ekranı ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 19 Eylül On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"On Numara sonuçları" haftalık düzende yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. Her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA

Milli Piyango Online ile 19 Eylül On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 19 Eylül On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Eylül On Numara sonuçları

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 19 Eylül On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 19 Eylül On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 19 Eylül On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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