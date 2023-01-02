Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde 22 şanslı numara üzerinden 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olacağı "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak dahil olanlar 2 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (2 OCAK)

2 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sonuçları ve tüm detaylar;