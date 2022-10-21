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Haberler Yaşam On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 21 Ekim On Numara Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 21.10.2022 20:14 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 20:14

On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 21 Ekim On Numara Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

"On Numara sonuçları" her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Çekilen 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazanacağı oyunu Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında, Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek oynayanlar On Numara sonuçları sorgulama yapılmak istenerek 21 Ekim On Numara Sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.

On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 21 Ekim On Numara Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta Cuma günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen "On Numara sonuçları" bugün (21 Ekim 2022 Cuma) Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta kupon doldurarak katılanlar On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek yoğun şekilde "21 Ekim On Numara Sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA

On Numara sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 21 Ekim On Numara Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 21 Ekim On Numara sonuçları: 1 - 3 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 26 - 32 - 33 - 34 - 36 - 41 - 52 - 57 - 63 - 64 - 65 - 69 - 78

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 21 Ekim On Numara Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 21 Ekim On Numara Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 21 Ekim On Numara Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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