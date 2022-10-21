On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 21 Ekim On Numara Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

"On Numara sonuçları" her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Çekilen 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazanacağı oyunu Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında, Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek oynayanlar On Numara sonuçları sorgulama yapılmak istenerek 21 Ekim On Numara Sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.