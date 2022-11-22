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Haberler Yaşam On Numara sonuçları BİLET SORGULAMA: 21 Kasım 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.11.2022 06:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 06:14

On Numara sonuçları BİLET SORGULAMA: 21 Kasım 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenen 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu On Numara oyunun sonuçları bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. Milli, Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 21 Kasım On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. MPİ ile 21 Kasım On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.

On Numara sonuçları BİLET SORGULAMA: 21 Kasım 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

"On Numara sonuçları" her hafta yapılan MP TV canlı yayınında Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugün yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar şanslı numaraları öğrenmek ve On Numara sonuçları sorgulama yapmak amacıyla 21 Kasım On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (22 KASIM)

MPİ ile 21 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası ve şanslı numaralar şöyle;

On Numara sonuçları BİLET SORGULAMA: 21 Kasım 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online 21 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA NEDİR?

  • On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
  • Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada iki olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır.
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On Numara sonuçları BİLET SORGULAMA: 21 Kasım 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

  • On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

3. KAZANAN KATEGORİLER VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Kazanan ikramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

  • Birinci kategori olan "10 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 10'nu içeren kombinasyonlardır;
  • İkinci kategori olan "9 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 9'unu içeren kombinasyonlardır;
  • Üçüncü kategori olan "8 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 8'ini içeren kombinasyonlardır;
  • Dördüncü kategori olan "7 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 7'sini içeren kombinasyonlardır;
  • Beşinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 6'sını içeren kombinasyonlardır;
  • Altıncı kategori olan "0 bilen - hiç bilmeyen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından hiçbirini içermeyen kombinasyonlardır.
On Numara sonuçları BİLET SORGULAMA: 21 Kasım 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

3.2 İkramiye dağılım oranı, toplam cironun %40'ına eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

  • İkramiye havuzunun %15'i birinci kategori kazananlarına
  • İkramiye havuzunun %8'i ikinci kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %10'u, üçüncü kategori kazananlarına;
On Numara sonuçları BİLET SORGULAMA: 21 Kasım 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
  • İkramiye havuzunun %19'u dördüncü kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %20'si beşinci kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %28'i altıncı kategori kazananlarına;
  • İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu'nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70'e kadar arttırılabilir.
  • İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.
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