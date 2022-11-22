On Numara sonuçları BİLET SORGULAMA: 21 Kasım 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenen 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu On Numara oyunun sonuçları bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. Milli, Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 21 Kasım On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. MPİ ile 21 Kasım On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.