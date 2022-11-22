On Numara sonuçları BİLET SORGULAMA: 21 Kasım 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

"On Numara sonuçları" her hafta yapılan MP TV canlı yayınında Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugün yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar şanslı numaraları öğrenmek ve On Numara sonuçları sorgulama yapmak amacıyla 21 Kasım On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (22 KASIM)

MPİ ile 21 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası ve şanslı numaralar şöyle;