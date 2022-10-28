On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye kazanacağı "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar ve MPİ bayilerine giderek oyunu oynayanlar şanslı numaralarla "On Numara sonuçları sorgulama" yapmak isteyerek 28 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.