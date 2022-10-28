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Haberler Yaşam On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 28.10.2022 18:58 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 19:08

On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye kazanacağı "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar ve MPİ bayilerine giderek oyunu oynayanlar şanslı numaralarla "On Numara sonuçları sorgulama" yapmak isteyerek 28 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.

On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"On Numara sonuçları" her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar yoğun şekilde 28 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (28 EKİM)

28 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 28 Ekim On Numara sonuçları

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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