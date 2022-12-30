On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Aralık On Numara sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekildi. Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler tarafından şanslı numaralarla "On Numara sonuçları sorgulama" yapılmak istenerek 30 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklindeki soruyla araştırılıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA (30 ARALIK)

30 Aralık On Numara sonuçları sorgulama sayfası detayları ve günün şanslı numaraları şöyle;