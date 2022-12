Haberler Yaşam On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Aralık On Numara sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Giriş Tarihi: 30.12.2022 20:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 20:13

"On Numara sonuçları" her hafta olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunu Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında, Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek oynayanlar şanslı numaralarla On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 30 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 30 Aralık On Numara sonuçları sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler.