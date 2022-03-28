Milli Piyango Online ile bilet sahiplerine duyurulan çekiliş sonuçları için bugün de heyecanla bekleniyor. Resmi sitede yer alan MP TV canlı olarak kazanan numaraları açıklıyor. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği MPİ On Numara sonuçları bugün (28 Mart 2022 Pazartesi) bugün açıklanıyor. 22 şanslı numaranın 10 tanesini doğru tutturan bilet sahipleri büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu noktada "on numara sonuçları açıklandı mı" sorusu yanıt arıyor. İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde 28 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı…