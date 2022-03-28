Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Mart 2022 On Numara çekiliş sonuçları numaraları: Milli Piyango MPİ online ile bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 28.03.2022 20:23 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 20:27

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Mart 2022 On Numara çekiliş sonuçları numaraları: Milli Piyango MPİ online ile bilet sorgulama

Milli Piyango Online ile bilet sahiplerine duyurulan çekiliş sonuçları için bugün de heyecanla bekleniyor. Resmi sitede yer alan MP TV canlı olarak kazanan numaraları açıklıyor. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği MPİ On Numara sonuçları bugün (28 Mart 2022 Pazartesi) bugün açıklanıyor. 22 şanslı numaranın 10 tanesini doğru tutturan bilet sahipleri büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu noktada "on numara sonuçları açıklandı mı" sorusu yanıt arıyor. İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde 28 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı…

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Mart 2022 On Numara çekiliş sonuçları numaraları: Milli Piyango MPİ online ile bilet sorgulama

MPİ On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle duyurulmaya devam ediliyor. 28 Mart 2022 pazartesi bugün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenecek. Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden şans oyunu oynayanlar büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isterken "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte detaylar…

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Mart 2022 On Numara çekiliş sonuçları numaraları: Milli Piyango MPİ online ile bilet sorgulama

28 MART ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bu akşam Milli Piyango resmi sitesi üzerinden MP TV ile duyurulacak olan On Numara için şanslı rakamlar belirlendi. On numara sonuçları bu akşam MP TV'de saat 20.00'de belli oldu.

SAYISAL LOTO BUGÜN ŞANSLI NUMARALAR

2, 4, 13, 16, 18, 19, 24, 26

30, 31, 33, 40, 47, 50, 55

61, 65, 68, 74, 77, 78, 79

28 MART ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Mart 2022 On Numara çekiliş sonuçları numaraları: Milli Piyango MPİ online ile bilet sorgulama

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Mart 2022 On Numara çekiliş sonuçları numaraları: Milli Piyango MPİ online ile bilet sorgulama

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

- Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

- Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

- Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

- Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Mart 2022 On Numara çekiliş sonuçları numaraları: Milli Piyango MPİ online ile bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SON DAKİKA