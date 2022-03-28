28 MART ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bu akşam Milli Piyango resmi sitesi üzerinden MP TV ile duyurulacak olan On Numara için şanslı rakamlar belirlendi. On numara sonuçları bu akşam MP TV'de saat 20.00'de belli oldu.

SAYISAL LOTO BUGÜN ŞANSLI NUMARALAR

2, 4, 13, 16, 18, 19, 24, 26

30, 31, 33, 40, 47, 50, 55

61, 65, 68, 74, 77, 78, 79

28 MART ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ